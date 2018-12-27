Nevşehir'de okullar tatil edild. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

- Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi







Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için bazı ilçe merkezleri ile belde ve köylerde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezine bağlı belde ve köylerde taşımalı eğitime, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçeleri genelinde, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise sadece bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi. Nevşehir 'de kar yağışının ardından etkili olan buzlanma nedeniyle il genelinde bazı ilçelerde okulların bugün için tatil edildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için bazı ilçe merkezleri ile belde ve köylerde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezine bağlı belde ve köylerde taşımalı eğitime, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçeleri genelinde, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise sadece bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

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