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Nevşehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

Nevşehir'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

Nevşehir'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. ile aralarında husumet bulunan Y.E.B. ve M.K. Kasaplar Çarşısı bölgesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. aracında bulundurduğu av tüfeğini çıkararak ateş etti. Y.E.B. ve M.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. M.A. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.A. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalandı.

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisi süren yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #Nevşehir
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