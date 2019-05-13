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Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Nevşehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik kent merkezi, Avanos ilçesi ile Kalaba ve Özkonak beldelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Harun O, Ahmet O, Mehmet K, Nihat Ç, Süleyman İ, Yalçın M. ve Yüksel Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada ruhsatsız silahlar, çok sayıda mermi, çeşitli doküman ve dijital veriler bulundu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Nevşehir
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