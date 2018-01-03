Bu dron süper dron. Nevşehir'de üniversiteliler havada, karada ve denizde gidebilen dron yaptı. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı dron, düştüğünde de kırılmıyor.

Kendi imkanlarıyla 3 ayda profesyonel bir drone ürettiler.Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri ve Yrd. Doç. Dr. Cemal Çorbağa ortaklığında yapılan dron, düştüğünde kırılmıyor. Yüksek hız, irtifa ve manevra özelliği ile de göz dolduruyor.3 bin liraya imal edildi. GPS özelliği sayesinde ise ilk kalktığı yere düşmeden kendiliğinden geri dönebiliyor.Aracın daha da geliştirilerek ileride savunma sanayi ve arama kurtarma gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor.