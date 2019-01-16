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Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?

Nevşehir Valiliği yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Etiketler; #Nevşehir #tatil
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