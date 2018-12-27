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Nevşehir Erzurum ve Elazığ'da bugün okullar tatil mi? (27 Aralık 2018 Perşembe)

Nevşehir'de okullar tatil edild. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Elazığ valiliği de yaptığı açıklamayla okulların tatil edildiğini açıkladı. Erzurum Valiliği de son yaptığı açıklamasında okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı

Nevşehir Erzurum ve Elazığ'da bugün okullar tatil mi? (27 Aralık 2018 Perşembe)
- Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Nevşehir'de kar yağışının ardından etkili olan buzlanma nedeniyle il genelinde bazı ilçelerde okulların bugün için tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için bazı ilçe merkezleri ile belde ve köylerde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezine bağlı belde ve köylerde taşımalı eğitime, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçeleri genelinde, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise sadece bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

Elazığ'da okullar tatil edildi

Elazığ'da kar nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının öğleden sonra devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Bu nedenle bugün il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarım gün süreyle ara verildiğini belirten Kaldırım, "Bu süre zarfında Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır." dedi.

Araçlar yolda kaldı

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 85'inci kilometresinde kar nedeniyle bazı araçların kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. 
Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol açıldı.

Erzurum'da okullar tatil edildi

 Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve öğretim kurumları bir gün süreyle tatil edildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #tatil #Nevşehir
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