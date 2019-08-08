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Nevşehir haberleri... Tarladan nohut aldı, parasını pet şişe içinde bıraktı

Nohutunu aldı parasını da bıraktı. Nevşehir'de tarla sahibi yokken nohut alan bir kişi parayı peş şişeye koydu. Parayı bulan tarla sahibi duygularına hakim olamadı.

Nevşehir haberleri... Tarladan nohut aldı, parasını pet şişe içinde bıraktı

Tarla sahibi yokken nohut aldı, parasını pet şişeye koyup tarlaya sakladı.

Örnek teşkil davranışın adresi Nevşehir'in Acıgöl ilçesi. Kozluca köyünde  tarladan nohut alan bir kişi kişi, pet şişe içerisine 10 lira bıraktı.

Parayı tarlada çalışan Yeter Özer buldu. Hemen tarla sahibine götürdü.

Tarla sahibi Rıdvan Göğüş de parayı bulduklarında duygulandıklarını belirterek, "Para bırakılmasa da helal ederdik. " dedi.


ulusal.com.tr




 

Etiketler; #Nevşehir
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