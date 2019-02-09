Çinli turistler, Kapadokya'ya akın etti. Bol bol fotoğraf çektiren turistler, Türkiye'de olmaktan oldukça memnun

Çin'de 12 hayvanlı takvime göre Köpek yılı geride kaldı ve yeni yıla girildi. 5 Şubat'ta başlayan yılbaşı tatiliyle birlikte Kapadokya'da Çinli turist akını yaşanıyor.



Peribacalarının sosyal medyadaki fotoğrafları da Çinlilerin Türkiye tercihinde etkili oluyor. Nevşehir bölgesindeki bazı otellerde tam doluluk yaşanıyor. Çinli turistler, Peribacalarının eşsiz manzarası karşısında hatıra fotoğrafı çektiriyor.



Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Çinli turistler sayesinde bu yıl hareketliliğin erken başladığını söyledi.



Karaaslan, Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan siyasi ilişkilerin turizmi olumlu etkilediği görüşünde.



Turist rehberi Murat Ulu da Çinli turistlerin yılbaşı tatilini Kapadokya'da geçirmesinden memnun.



Çinli turistler Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı, Zelve Ören Yeri ile Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerine de yoğun ilgi gösteriyor.



ulusal.com.tr

