Nevşehir merkezli dev operasyon: 8 milyon TL'lik vurgun yapan sahte polis ve savcılar yakalandı

Sahte kimliklerle yaşlı vatandaşların birikimlerine göz diken dolandırıcılık şebekesi, polisin titiz takibiyle beş ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Nevşehir’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin mağdurları yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

YALNIZ VE VARLIKLI KİŞİLERİ HEDEF SEÇTİLER

Emniyet güçlerinin incelemelerinde, şebekenin özellikle ileri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef aldığı belirlendi. Nevşehir’de yaşayan 66 yaşındaki D.H. isimli vatandaşın da aynı yöntemle ağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurun güven duygusunu istismar ederek baskı ve yönlendirmelerle hareket etmesini sağladı.

Dolandırıcıların izlediği yöntemler, şebekenin organize yapısını gözler önüne serdi. Şüphelilerin, D.H.’ye ait gayrimenkulleri değerinin çok altında sattırdıkları; elde edilen parayı, altınları ve nakit birikimleri hem elden teslim aldıkları hem de banka hesapları üzerinden transfer ettikleri anlaşıldı. Planlı bir şekilde gerçekleştirilen bu eylemler, emniyet kayıtlarına "nitelikli dolandırıcılık" olarak geçti.

BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin kimliklerinin netleşmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Nevşehir merkezli yürütülen soruşturmada; İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nevşehir
