Konya'nın bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık Cuma günü eğitime ara verildi. Nevşehir'de kar yağışının ardından kara yollarında etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki köy okulları ile bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Halkapınar, Karapınar, Seydişehir, Ereğli, Akören, Bozkır, Yunak ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda 28 Aralık Cuma günü eğitime ara verildi.



Nevşehir'de eğitime kış engeli

Nevşehir'de kar yağışının ardından kara yollarında etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki köy okulları ile bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için il genelindeki taşımalı eğitim ve köy okulları ile bazı ilçe merkezlerinde okulların 28 Aralık Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il genelindeki tüm köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verilmiş olup Kozaklı ve Derinkuyu ilçe merkezlerindeki okullarda aynı nedenden dolayı bir gün tatil edilmiştir." denildi.