Nevşehir, Zonguldak, Çanakkale, Hakkari, Aksaray ve Muş'ta yoğum kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okullar tatil edildi.

Nevşehir



Nevşehir'de merkeze bağlı belde ve köy okulları ile taşımalı eğitime, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün ara verildi.



Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile il genelindeki taşımalı eğitime 7 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildi.

İlçeler ve kent merkezine kendi imkanlarıyla ulaşan öğrencilerin de talepleri halinde bir gün idari izinli sayılacakları belirtilen açıklamada ayrıca yollarda görülen buzlanma nedeniyle sürücülerin trafik kurallarına uymaları, kış lastiği olmadan kesinlikle yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.



Zonguldak





Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın,örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.



Çanakkale



Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.



Alınan bilgiye göre, Biga ve Ayvacık ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı artırdı.



İlçelerin yüksek kesimlerindeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri de vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Hakkari



Hakkari'de yoğun kar nedeniyle il merkezinde eğitime ara verildi.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.



Aksaray



Aksaray'ın merkeze bağlı köy ve beldeleri ile iki ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldeler ile Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını ifade etti.



Muş



Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve bağlı köyler ile tüm ilçe merkezleri ve bağlı köylerde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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