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Nevşehir'de 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Nevşehir Valiliği, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının tatil olduğunu duyurdu.

YURT 13.02.2020, 09:50 13.02.2020, 09:53
Nevşehir'de 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar  yağışı nedeniyle il genelindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının, 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ulusal.com.tr

#Nevşehir #13 Şubat 2020 #perşembe
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