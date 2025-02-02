Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var
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Nevşehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 50 ADM 941 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen G.A. idaresindeki 50 EY 594 plakalı otomobile çarptı. G.A'nın kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle refüje savrulurken diğer sürücü aracıyla kaza yerinden kaçtı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan G.A. ile beraberindeki kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücünün otomobili Erenler Caddesi'nde boş bir araziye bırakıp ayrıldığı, bu araçta bulunan 3 yaralının da çağırılan ambulansla aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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