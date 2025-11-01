Nevşehir’de akıllara durgunluk veren olay! Araziden 8 kadavra çıktı

Nevşehir’de boş bir arazide çevreye saçılmış halde çok sayıda kadavra bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 8 buzağı kadavrası tespit etti. Kadavraların gelişi güzel biçimde atılması çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturdu.

Nevşehir’de akıllara durgunluk veren olay! Araziden 8 kadavra çıktı
Nevşehir’in Sümer Mahallesi Kapaklı Mevkii’nde boş bir arazide korkunç bir manzara ortaya çıktı. Yol kenarına gelişi güzel şekilde atılmış çok sayıda kadavra bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ATV ile bölgede gezintiye çıkan bir vatandaş yol kenarında bir hayvan kadavrasına rastladı. Durumdan şüphelenen vatandaş çevreyi kontrol ettiğinde birkaç tane daha ölü hayvan olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede 8 adet Simental ırkı, yaklaşık 4 aylık buzağı kadavrası tespit edildi.

Kadavralardan birinde bulunan kulak küpesi üzerinden hayvan sahibine ulaşmak için çalışma başlatıldı. Yetkililer, ölü hayvanların bu şekilde araziye atılmasının hem çevreyi kirlettiğini hem de halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğunu vurguladı.

DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölge, diğer hayvanlara ve yer altı sularına bulaşma riski nedeniyle Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde dezenfekte edildi. Ölü hayvanlar, belediye ekiplerince yaklaşık iki metre derinliğinde kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.

Kadavralardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Hayvanların ölüm nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

