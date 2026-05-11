Nevşehir'de ambulans çağrılan evde bıçaklı kavga: Sağlıkçılar mahsur kaldı

Nevşehir'de tansiyonu yükselen annelerine ambulans çağıran iki kardeş, evde bıçaklı kavgaya tutuştu. Olay sırasında sağlık ekiplerinin evden çıkışına izin verilmezken, hastane önünde şüpheliyi görüntülemek isteyen gazeteciler de saldırıya uğradı.

Simge Sarıyar
Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi üzerinde bulunan bir adreste, N.Ö. isimli kadın tansiyonunun yükselmesi sonucu rahatsızlandı. Durumu fark eden çocukları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekiplerinden yardım talep etti. İhbar üzerine adrese intikal eden ambulans ekibi anneye müdahale etmeye hazırlanırken, evde bulunan iki kardeş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EVDE MAHSUR KALDI

Kavganın büyümesi üzerine olay yerindeki sağlık çalışanları zor anlar yaşadı. Kardeşler arasındaki arbede sürerken, sağlık ekiplerinin evden ayrılmasına müsaade edilmedi. Ekiplerin içeride mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine adrese hızla polis güçleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri duruma müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Evde alıkonulan sağlık personeli ve rahatsızlanan anne, bulundukları yerden polis eşliğinde güvenli bir şekilde çıkarıldı. Olaya karışan şüphelilerden E.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

HASTANE ÇIKIŞINDA BU KEZ GAZETECİLERE SALDIRDILAR!

E.Ö., polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. İşlemlerinin ardından hastaneden çıkarılan şüpheliyi görüntülemeye çalışan basın mensupları, şüphelinin yakınlarının saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. Yaşanan gerginliğin ardından hem evde alıkonulan sağlık çalışanları hem de hastane önünde saldırıya uğrayan gazeteciler polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gazetecilere yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen Y.Ö. de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

