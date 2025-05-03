Nevşehir'de battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde koyun otlatan bir çoban, boş arazide battaniyeye sarılmış halde bir erkek cesedi buldu. Tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nevşehir'de battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki kum ocağı mevkiinde, sabah saatlerinde çarpıcı bir olay yaşandı. Bölgede koyun otlatan bir çoban, boş arazide battaniyeye sarılı bir nesne fark etti. Yaklaştığında ise bunun bir erkek cesedi olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, cesedin bir süredir arazide bulunduğu ve tabancayla öldürülmüş olduğu belirlendi.

Cesedin kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin detaylandırılması için, erkek şahsın bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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