Nevşehir'de can pazarı: Karşı şeride geçen otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Nevşehir-Kayseri karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu kaza faciayla bitti. Karşı şeride geçen otomobilin tırla çarpıştığı feci kazada, hastaneye kaldırılan yaralılardan acı haber geldi.

Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu üzerinde, Ürgüp ilçesine bağlı Bozcaköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.Ü. yönetimindeki 38 AG 416 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, karşı şeride geçerek Y.D. idaresindeki 16 NPR 78 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada otomobil sürücüsü M.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Münevver Ünlü (57), F.K. ve S.E.K. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 57 yaşındaki Münevver Ünlü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

