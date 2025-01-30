Nevşehir’de dehşet! Uzaklaştırma kararı olan erkek, eşine satırla saldırdı

Nevşehir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir erkek, eşine satırla saldırarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, hastaneye kaldırılırken saldırgan kısa süre içinde yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nevşehir’de dehşet! Uzaklaştırma kararı olan erkek, eşine satırla saldırdı
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Olay, Ürgüp Cumhuriyet Mahallesi Güllüce Caddesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K. (42), bodrum katta yaşayan eşi L.K.’nin (40) evine giderek satırla saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle kanlar içinde kalan L.K., ağır yaralandı. Saldırgan M.K. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elleri ve başına aldığı ağır darbeler nedeniyle bilinci kapalı olan kadın, önce Nevşehir’deki bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra durumu kritik olduğu için Gaziantep’e sevk edildi.

SALDIRGAN AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan M.K., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu, saklandığı akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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