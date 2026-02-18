Nevşehir'de eşini bıçaklayan zanlı, kaçarken yaptığı kazada öldü

Nevşehir’de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, kaçış sırasında Niğde’de polis takibi sırasında trafik kazası yaptı. Ağır yaralanan şüpheli hastanede hayatını kaybederken, kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Nevşehir'de eşini bıçaklayan zanlı, kaçarken yaptığı kazada öldü
Nevşehir’de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, kaçarken Niğde’de yaptığı trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Şehit Semih Turgut Sokak’ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E.’nin evine gelen Seyhan E., çıkan tartışma sonrası eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin önce Kayseri, ardından Niğde’ye geçtiği belirlendi.

Niğde’de polis ekipleri şahsın aracını Adana Caddesi üzerinde tespit etti. Ekipler "dur" ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden Seyhan E., kovalamaca sırasında trafik kazası yaptı.

Ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan şüpheli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

