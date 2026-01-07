Nevşehir'de feci kaza: İşçi servisi ile ticari araç çarpıştı, 1 ölü 14 yaralı

Nevşehir sınırları içerisinde ana yolda seyir halindeki bir hafif ticari araç ile işçileri taşıyan servis aracı çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada can kaybı yaşanırken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Nevşehir’de, Niğde-Derinkuyu kara yolu üzerindeki Yeşilhisar Kavşağı’nda ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.A. yönetimindeki 50 ADD 673 plakalı hafif ticari araç ile B.Ö. idaresindeki 51 AEC 271 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli çarpışmanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Ü.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada işçi servisinde bulunan 14 yolcu ise yaralandı.

Kazanın hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kara yolunda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nevşehir trafik kazası
