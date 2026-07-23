Nevşehir'de feci olay! Benzinle uğraşırken alevlerin arasında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Nevşehir'in Sulusaray Beldesi'nde evlerinin kömürlüğünde benzinle uğraştığı sırada çıkan yangında alevler içinde kalarak ağır yaralanan 22 yaşındaki Osman Güven yaşamını yitirdi.
Nevşehir merkeze bağlı Sulusaray Beldesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Osman Güven, baba evinin kömürlük kısmında benzinle uğraştığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Bir anda parlayan alevlerin ortasında kalan Güven, ağır şekilde yaralandı.
Olay anında evde bulunan ve torununun alevler içinde kaldığını gören babaanne, panikle dışarı çıkarak yardım çığlıkları attı. Yaşlı kadının feryatlarını duyan mahalledeki komşular, hızla olay yerine koşarak yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, vücudunda ileri derece yanıklar oluşan Osman Güven'e ilk tıbbi müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan ağır yaralı genç, hızla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada acil servise alınarak tedavi sürecine başlanan Güven, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
22 yaşındaki Osman Güven'in ölümü, ailesi ve yakınları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Olayın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, yangının meydana geldiği kömürlük alanında detaylı bir inceleme başlattı. Benzinin alev almasına yol açan kesin nedenin tespit edilebilmesi için başlatılan adli soruşturma sürüyor.