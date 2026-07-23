Nevşehir'de feci olay! Benzinle uğraşırken alevlerin arasında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

22 yaşındaki Osman Güven'in ölümü, ailesi ve yakınları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Olayın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, yangının meydana geldiği kömürlük alanında detaylı bir inceleme başlattı. Benzinin alev almasına yol açan kesin nedenin tespit edilebilmesi için başlatılan adli soruşturma sürüyor.