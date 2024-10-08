Nevşehir'de feci trafik kazası! Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Ahmet Taner Kışlalı Caddesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, ters yönde ilerlediği öne sürülen Fatih B. idaresindeki 50 BE 050 plakalı otomobil, Turban Kavşağı yakınlarında M.Y. yönetimindeki 35 DD 3406 plakalı tırla çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Fatih B'nin cenazesi, incelemenin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı