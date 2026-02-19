Nevşehir'de ilk sahur heyecanı: Vatandaşlar mehter marşlarıyla uyandı
Nevşehir’de Ramazan ayının ilk sahurunda gelenek bozulmadı. Nevşehir Belediyesi Mehteran Takımı, sokak sokak gezerek vatandaşları marşlar eşliğinde sahura kaldırdı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, uygulamanın devam edeceğini belirtti.
Nevşehir'de Ramazan ayının manevi atmosferi, belediyenin düzenlediği etkinliklerle hissedilmeye başlandı. Nevşehir Belediyesi Mehteran Takımı, bu yıl da sahur vakti mesaisine başladı.
Ekip, ilk sahur programını TOKİ 4. Etap bölgesinde gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda yürüyen takım, çaldığı marşlarla vatandaşları ilk sahura uyandırdı.
PENCERE VE BALKONLARDAN ALKIŞLI DESTEK
Mehteran takımının marşları, bölge sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Sesi duyan vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak ekibi izledi ve alkışlarla destek verdi.
UYGULAMA HAFTA SONLARI SÜRECEK
Sahur etkinliğinde mehter takımıyla birlikte yürüyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan ayının coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Arı, şunları kaydetti:
"Hemşerilerimizin heyecan ile beklemiş olduğu Ramazan ayına şükürler olsun ki ulaştık. Bu güzelliği daha önceleri de sahurda yaşamıştık. Aynı güzelliği bu ramazanda da yaşayalım, aynı güzellikle hemşerilerimizi sahura kaldıralım istedik. Bu uygulamamız hafta sonları farklı mahallelerde de devam edecek."