Nevşehir'de kahvaltı sofrasında korkunç manzara! Ekmeği ağzına götürürken fark etti: İçinden çıkan pes dedirtti

Olay, Nevşehir'de bir ailenin Pazar sabahı bir araya geldiği kahvaltı sofrasında meydana geldi.

Muhammet Boyacı isimli vatandaşın babası, sabah saatlerinde kahvaltı için mahalle fırınına giderek taze ekmek aldı. Kahvaltı sırasında ekmekten bir parça koparan Muhammet Boyacı, lokmayı ağzına götürdüğü esnada bir gariplik hissetti. Ekmeğin içinde anormal bir sertlik fark eden Boyacı, durumu kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Hamurun içerisine gizlenmiş halde duran cismin keskin bir jilet olduğu ortaya çıktı.

Manzara karşısında neye uğradığını şaşıran Boyacı, sofrada sadece yetişkinlerin değil, 7 yaşındaki küçük yeğeninin de bulunduğunu belirterek olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü vurguladı.

"GEREKLİ YERLERE ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

Yaşanan skandal olayın ardından hukuki yollara başvurmaya hazırlanan Muhammet Boyacı, o anları ve yaşadığı endişeyi şu ifadelerle anlattı: "Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım"