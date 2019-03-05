Niğde'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre, Niğde'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Niğde merkez: Hasan Akşen
Adalet ve Kalkınma Partisi
Niğde merkez: Emrah Özdemir
Ulukışla: Ali Uğurlu
Altunhisar: Abdullah Arıöz
Bor: Serkan Baran
Çiftlik: Serkan Güzel
Çamardı: Yavuz Soylu
Cumhuriyet Halk Partisi
Niğde merkez: Rasim Yılmaz
Ulukışla: Mustafa Ünal
Altunhisar: Abdi Mercan
Bor: Şenol Bengü
Çiftlik: Ramazan Taş
Çamardı: Osman Okcu
Milliyetçi Hareket Partisi
Niğde merkez: Hakan Er
Ulukışla: Ali Ünkesen
Altunhisar: Vedat Kirazcı
Bor: Mustafa Tecimer
Çiftlik: Fazlı Koç
Çamardı: Mehmet Alakuş
İYİ Parti
Niğde merkez: Mümin İnan
Altunhisar: Durmuş Acer
Bor: Rauf Ersin Daş
Çamardı: İbrahim Eroğlu
Saadet Partisi
Niğde merkez: Nihat Altıparmak
Ulukışla: Yusuf Bozdağ
Altunhisar: Cengiz Sevinç
Bor: Fatih Yetkin
Çiftlik: İbrahim Özsaraç
Çamardı: Rahim Emli
Türkiye Komünist Partisi
Niğde merkez: Ezgi Göçmen
Bor: Bayram Uluad
Demokratik Sol parti
Niğde merkez: Yusuf Kukul
Bağımsız Türkiye Partisi
Niğde merkez: Vahit Belge
Ulukışla: Faruk Belge
Altunhisar: Himmet Göktaş
Bor: İbrahim Dağgeri
Çiftlik: Niyazi Özkan
Çamardı: Karanfil Şenol
Demokrat Parti:
Ulukışla: Sebat Tekeli
Bağımsız:
Niğde merkez: Figen Üzer
Niğde'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Niğde'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.