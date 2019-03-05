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Niğde 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Niğde'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Niğde 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Niğde'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. 

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre, Niğde'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi
Niğde merkez: Hasan Akşen

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Niğde merkez: Emrah Özdemir
Ulukışla: Ali Uğurlu
Altunhisar: Abdullah Arıöz
Bor: Serkan Baran
Çiftlik: Serkan Güzel
Çamardı: Yavuz Soylu

Cumhuriyet Halk Partisi 
Niğde merkez: Rasim Yılmaz
Ulukışla: Mustafa Ünal
Altunhisar: Abdi Mercan
Bor: Şenol Bengü
Çiftlik: Ramazan Taş

Çamardı: Osman Okcu

Milliyetçi Hareket Partisi 
Niğde merkez: Hakan Er
Ulukışla: Ali Ünkesen
Altunhisar: Vedat Kirazcı
Bor: Mustafa Tecimer
Çiftlik: Fazlı Koç
Çamardı: Mehmet Alakuş

İYİ Parti 
Niğde merkez: Mümin İnan
Altunhisar: Durmuş Acer
Bor: Rauf Ersin Daş
Çamardı: İbrahim Eroğlu

Saadet Partisi
Niğde merkez: Nihat Altıparmak
Ulukışla: Yusuf Bozdağ
Altunhisar: Cengiz Sevinç
Bor: Fatih Yetkin
Çiftlik: İbrahim Özsaraç
Çamardı: Rahim Emli

Türkiye Komünist Partisi 
Niğde merkez: Ezgi Göçmen
Bor: Bayram Uluad

Demokratik Sol parti
Niğde merkez: Yusuf Kukul

Bağımsız Türkiye Partisi
Niğde merkez: Vahit Belge
Ulukışla: Faruk Belge
Altunhisar: Himmet Göktaş
Bor: İbrahim Dağgeri
Çiftlik: Niyazi Özkan
Çamardı: Karanfil Şenol

Demokrat Parti:
Ulukışla: Sebat Tekeli

Bağımsız:
Niğde merkez: Figen Üzer

Etiketler; #Niğde
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