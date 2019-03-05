Niğde'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Niğde'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre, Niğde'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Niğde merkez: Hasan Akşen



Adalet ve Kalkınma Partisi

Niğde merkez: Emrah Özdemir

Ulukışla: Ali Uğurlu

Altunhisar: Abdullah Arıöz

Bor: Serkan Baran

Çiftlik: Serkan Güzel

Çamardı: Yavuz Soylu



Cumhuriyet Halk Partisi

Niğde merkez: Rasim Yılmaz

Ulukışla: Mustafa Ünal

Altunhisar: Abdi Mercan

Bor: Şenol Bengü

Çiftlik: Ramazan Taş



Çamardı: Osman Okcu



Milliyetçi Hareket Partisi

Niğde merkez: Hakan Er

Ulukışla: Ali Ünkesen

Altunhisar: Vedat Kirazcı

Bor: Mustafa Tecimer

Çiftlik: Fazlı Koç

Çamardı: Mehmet Alakuş



İYİ Parti

Niğde merkez: Mümin İnan

Altunhisar: Durmuş Acer

Bor: Rauf Ersin Daş

Çamardı: İbrahim Eroğlu



Saadet Partisi

Niğde merkez: Nihat Altıparmak

Ulukışla: Yusuf Bozdağ

Altunhisar: Cengiz Sevinç

Bor: Fatih Yetkin

Çiftlik: İbrahim Özsaraç

Çamardı: Rahim Emli



Türkiye Komünist Partisi

Niğde merkez: Ezgi Göçmen

Bor: Bayram Uluad



Demokratik Sol parti

Niğde merkez: Yusuf Kukul



Bağımsız Türkiye Partisi

Niğde merkez: Vahit Belge

Ulukışla: Faruk Belge

Altunhisar: Himmet Göktaş

Bor: İbrahim Dağgeri

Çiftlik: Niyazi Özkan

Çamardı: Karanfil Şenol



Demokrat Parti:

Ulukışla: Sebat Tekeli



Bağımsız:

Niğde merkez: Figen Üzer