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Niğde'de 19 Ocak Cuma günü okullar tatil edildi

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Cuma günü okullar tatil edildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi

Niğde'de 19 Ocak Cuma günü okullar tatil edildi

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle sömestir tatili bir gün erken başlayacak.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kar tatili #Niğde
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