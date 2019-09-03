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Niğde'de kocası tarafından öldürülen Sibel Ç.'nin çocukları koruma altına alındı

Niğde'de boşanma aşamasındaki kadının eşi tarafından öldürülmesinin ardından çiftin 5 çocuğu, Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı.

Niğde'de kocası tarafından öldürülen Sibel Ç.'nin çocukları koruma altına alındı

Eşi M.Ç. tarafından Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde öldürülen Sibel Ç'nin (36) cenaze işlemleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde devam ediyor.

Çiftin yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı.

Olaydan sonra kaçan M.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Sibel Ç'nin polisten herhangi bir koruma talebinin bulunmadığı öğrenildi.

Sibel Ç, dün, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #5 çocuk #Sevgi Evleri #Niğde #kocası tarafından öldürüldü #boşanma aşaması
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