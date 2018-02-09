Gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Niğde’nin Bor ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bor Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 Şubat'ta Bahçeli beldesindeki bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada Suat Yılmaz'ın (32) hayatını kaybetmesinin ardından başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

