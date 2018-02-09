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Niğde'deki cinayet

Gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Niğde'deki cinayet

Niğde’nin Bor ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bor Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 Şubat'ta Bahçeli beldesindeki bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada Suat Yılmaz'ın (32) hayatını kaybetmesinin ardından başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Suat Yılmaz #silahlı kavga #Niğde
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