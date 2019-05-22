Niğde'de yerli patates, kuru fasulye ve barbunya türleri konusunda yürütülen ıslah çalışmaları olumlu sonuç verdi. Kuraklığa dayanıklı yerli patates çeşidi ile hastalıklara dayanıklı kuru fasulye ve barbunya çeşitleri geliştirildi. Deneme ekimlerine başlandı.

Niğde'den 3 farklı tarım ürününde yerli türler yetiştirmek amacıyla sürdürülen ıslah çalışmaları son aşamaya geldi. Kuraklığa dayanıklı yerli patates ve hastalıklara dayanıklı yerli fasulye ve barbunya türlerinin deneme ekimi yapılıyor.



Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 6 yıllık ıslah çalışmaları sonucunda, kuraklığa çok daha sıcak ve kurak şartlara dayanabilen yerli patates çeşidi geliştirildi. Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Çalışkan, gelecek yıllarda küresel ısınma nedeniyle yağışların azalması, sıcaklığın artması nedeniyle verimin düşeceğini anlattı. Kurak iklimlerde yetişen ürün çeşitlerine ihtiyaç duyulacağını, geliştirdikleri türlerden iyi sonuç aldıklarını söyledi.



Niğde'de yürütülen bir diğer ıslah çalışması ise fasulye ve barbunya alanında sona yaklaşıyor. Niğde'nin kuru fasulyede iddialı olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, ıslah çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Asım Baş, yerli barbunya müjdesi verdi, özelliklerini anlattı.







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