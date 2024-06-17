Niğde’de 137 acemi kasap hastanelik oldu

Niğde’de bu yıl da acemi kasaplar soluğu acil serviste aldı.

Niğde’de 137 acemi kasap hastanelik oldu
Editör: Yağmur Biçen
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Kurban kesim alanlarında veya kendi evlerinde kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı vatandaşlar bıçak ve satırla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 137 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.


Kurban keserken yaralananlar, 112 Acil Servis ekipleri ve yakınları tarafından hastanelere yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Edremit'te yangın!Edremit'te yangın!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kurban kesim # yaralanma
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