Niğde’de 137 acemi kasap hastanelik oldu



Kurban kesim alanlarında veya kendi evlerinde kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı vatandaşlar bıçak ve satırla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 137 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.



Kurban keserken yaralananlar, 112 Acil Servis ekipleri ve yakınları tarafından hastanelere yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.