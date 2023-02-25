Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde saat 13.27'de 5.0 kilometre derinliğinde, 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem ile ilgili Bor Belediye Başkanı Serkan Baran "Herhangi bir sorun, sıkıntı yok" dedi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin şunları belirtti:

- Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise "5.3'lük Bor depremi artçı değil bağımsız bir deprem" şeklinde konuştu.