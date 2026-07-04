Niğde'de dehşet anları! Eski nişanlısını eve kilitleyip camla rehin aldı...

Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.E.'nin dairesine eski nişanlısı F.S. geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında H.E., eline geçirdiği bir cam parçasıyla eski nişanlısını yaraladı ve şahsı evde rehin aldı.

Çevreden yapılan ihbarlar üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kadını sakinleştirmek ve rehineyi güvenli bir şekilde kurtarmak için ikna çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat boyunca aralıksız devam eden görüşmeler sonucunda H.E., yaraladığı F.S.'yi serbest bırakmayı kabul etti.

KENDİSİNİ KİLİTLEDİĞİ EVDEN ÇIKARTILDI

Yaşanan arbedede cam parçasıyla elinden ve kolundan hafif şekilde yaralanan F.S., binada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı adam, ambulansa alınarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Eski nişanlısını bıraktıktan hemen sonra kendisini daireye kilitleyen H.E. için polisin mesaisi bir süre daha devam etti. Yeniden kurulan iletişimin ardından ikna edilerek evden çıkarılan ve olay anında sinir krizi geçirdiği tespit edilen kadın da sağlık görevlilerince hastaneye sevk edildi.