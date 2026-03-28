Niğde'de dehşet anları: Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini bıçakladı!

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, C.Y. ile boşanma sürecinde olduğu eşi B.Z.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmayla meydana geldi. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. C.Y., tartışma esnasında eşi B.Z.Y.’ye bıçakla saldırdı. Eşini yaralayan C.Y., daha sonra elindeki aynı bıçakla kendini de yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara alınarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan B.Z.Y.’nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.