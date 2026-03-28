Niğde'de dehşet anları: Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini bıçakladı!

Niğde’nin Bor ilçesinde 46 yaşındaki C.Y., boşanma aşamasında olduğu 26 yaşındaki eşi B.Z.Y.'yi çıkan tartışmada bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından aynı bıçakla kendini de yaralayan şahsın eşinin hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, C.Y. ile boşanma sürecinde olduğu eşi B.Z.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmayla meydana geldi. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. C.Y., tartışma esnasında eşi B.Z.Y.’ye bıçakla saldırdı. Eşini yaralayan C.Y., daha sonra elindeki aynı bıçakla kendini de yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara alınarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan B.Z.Y.’nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Günlerdir aranıyordu... Adıyaman'da kaybolan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel'in cansız bedenine ulaşıldıGünlerdir aranıyordu... Adıyaman'da kaybolan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel'in cansız bedenine ulaşıldıYurt
2026 Dünya Kupası play-off final eşleşmeleri belli oldu: 6 bilet sahibini bekliyor2026 Dünya Kupası play-off final eşleşmeleri belli oldu: 6 bilet sahibini bekliyorSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Niğde bıçaklı saldırı
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
''Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz''
Ankara'da 'sahte sevgili' çetesi çökertildi
İşte ekran başında geçirdiğimiz süre...
MHP Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Sakarya’da DEAŞ operasyonu
Resmi internet sitesinden veri çalındı
4 cezaevi aracı birbirine girdi: 6 jandarma yaralı
Türkiye'nin ilk 5G destekli akıllı yolu test aşamasında
Bakan Kurum BM üst düzey yönetimiyle buluştu
Çok Okunanlar
5 milyon lirası olanlar dikkat! İşte 32 günlük dudak uçuklatan mevduat getirileri... 5 milyon lirası olanlar dikkat! İşte 32 günlük dudak uçuklatan mevduat getirileri...
Akaryakıta dev zam! Akaryakıta dev zam!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Emeklinin cebi bayram edecek mi? Emeklinin cebi bayram edecek mi?