Niğde'de faciadan dönüldü: Şiddetli rüzgar o köyde taş üstünde taş bırakmadı

VALİLİK DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Niğde Valiliği, yaşanan olumsuzluklar öncesinde bir meteorolojik uyarı yayımlamıştı. İl genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini duyuran Valilik; ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi gibi risklere dikkat çekmişti. Yetkililer, vatandaşların bu tür olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.