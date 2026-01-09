Niğde'de faciadan dönüldü: Şiddetli rüzgar o köyde taş üstünde taş bırakmadı
Niğde genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, köylerde büyük hasara yol açtı. Ulukışla ilçesinde bir caminin minaresi evin üzerine yıkılırken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.
Niğde'de hayatı olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar, Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca köyünde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Köy camisine ait minare, rüzgarın kuvvetine dayanamayarak yıkıldı.
Yıkılan minareden kopan taş parçaları, caminin hemen bitişiğindeki bir evin çatısına ve yola düştü. Olay anında evde ve çevrede kimsenin bulunmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Minare taşlarının isabet ettiği evde maddi hasar meydana geldi.
Fırtınanın etkisi sadece Ulukışla ile sınırlı kalmadı. Kuvvetli rüzgar, merkeze bağlı Pınarcık köyünde bir evin duvarlarının zarar görmesine neden oldu.
Murtaza köyünde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısının uçtuğu öğrenildi.
VALİLİK DAHA ÖNCE UYARMIŞTI
Niğde Valiliği, yaşanan olumsuzluklar öncesinde bir meteorolojik uyarı yayımlamıştı. İl genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini duyuran Valilik; ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi gibi risklere dikkat çekmişti. Yetkililer, vatandaşların bu tür olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.