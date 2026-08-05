Niğde'de otomobilde silah sesleri! Bir kadın öldü, bir kişi ağır yaralandı

Araçtaki diğer şahıs olan 39 yaşındaki Ö.O. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Ö.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenildi.