Niğde'de otomobilde silah sesleri! Bir kadın öldü, bir kişi ağır yaralandı
Niğde merkezde yol kenarında duran bir otomobilden silah sesleri duyulması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araçta bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Aynı araçta ağır yaralı halde bulunan bir şahıs acilen hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri olayın nedenini çözmek için harekete geçti.
Niğde merkez Selçuk Mahallesi Kanal Boyu yolu üzerinde park halinde duran 33 ANV 420 plakalı otomobilden silah sesleri yükseldi. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızlı bir şekilde çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan sağlık birimleri, araç içerisindeki kişilere yönelik acil müdahale ve kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan tıbbi incelemelerde, otomobilde bulunan İ.G. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçtaki diğer şahıs olan 39 yaşındaki Ö.O. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Ö.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Olayın yaşandığı alana intikal eden polis ekipleri, delillerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
Emniyet birimleri, yol kenarındaki araçta meydana gelen bu ölümcül olayın kesin nedenini, nasıl geliştiğini ve arkasındaki detayları belirlemek amacıyla başlattığı geniş çaplı inceleme çalışmalarını sürdürüyor.