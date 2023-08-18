Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı! Nihat Hatipoğlu kimdir?

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipo

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlkokulu Siirt ve Malatya’da tamamlayan Hatipoğlu, 1975 senesinde Uşak İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1981 senesinde ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.

Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" isimli çalışmasıyla doktor, 2000 senesinde de doçent oldu. 2012 yılında da profesör olan Nihat Hatipoğlu, şu anda Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta.

Nihat Hatipoğlu, Arapça eğitimi için 1985-1987 yılları arasında Mısır’da bulundu. İmam-Hatip, Kur’an Kursları Müdürlüğü görevini üstlendi. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev alıyor.

Nihat Hatipoğlu'nun ilk Tv programı Kanal A’da yayınlandı.

2005-2010 seneleri arasında Ramazan ayı süresince Star TV’de İftar ve Sahur programlarını sundu.

Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

ğlu, tansiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.