Doğal sit alanı ilan edilen, birçok su kuşuna ve ender bulunan balık türlerine ev sahipliği yapan nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, görsel güzelliğiyle doğaseverlerin uğrak noktası olacak.

Doğal sit alanı ilan edilen, pek çok su kuşuna ve ender bulunan balık türlerine ev sahipliği yapan nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, görsel güzelliğiyle doğayı sevenlerin önemli bir alternatif noktası olacak.



AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Denizli'nin Çivril İlçesi'nde bulunan Işıklı Göl, sucul ve karasal ekosistemleri bir arada bulunduran kısımlarının biyolojik çeşitliliğini sürdürebilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce doğal sit alanı belirlendi.



Kış aylarında çok sayıda su kuşunu barındıran Işıklı Gölü'nde üreyen alaca balıkçıl, bıyıklı sumru ve gülen sumru da popülasyonlarıyla göle özel koruma alanı statüsü kazandırdı.

Kışlayan su kuşları için çok önemli olan gölde yaygın görülen türler arasında küçük karabatak, sakarca, Macar ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka ve sakarmeke yer alıyor. Düzenli olarak kış ortası su kuşu sayımları yapılan göl üzerinde bir seferde 190 binin üzerinde sakarmeke gözlendi.



Gölde üreyen diğer türler arasında bahri, kara boyunlu batağan, erguvani balıkçıl, çeltikçi ve karabaş martı bulunuyor. Işıklı Göl yakınındaki Akdağ'da üreyen ak kuyruklu kartal gölün iç su balıkları için büyük öneme sahip. Nesli küresel ölçekte tehlikede olan Türkiye endemiği balıklardan Aphanius anatoliae, Chondrostoma meandrense Işıklı Gölü'nde üreyen türler arasında yer alıyor.



Ekolojik açıdan önemli olan yerel türlerin büyük bir kısmını bünyesinde bulunduran göl, doğaseverler için önemli bir uğrak noktası olacak.

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