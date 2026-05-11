Nisan ayı bereketli geçti: Son 66 yılın rekoru kırıldı!
Son 66 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan yağışlar, kuraklık korkusunu rafa kaldırırken birçok ilde tarihin en ıslak günleri yaşandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "2026 Su Yılı" nisan ayı yağış raporunu yayımladı
Verilere göre Türkiye genelinde nisan ayı yağışları, normalin %50, geçtiğimiz yılın nisan ayının ise %19 üzerinde gerçekleşti.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
Nisan ayında Türkiye'nin yedi bölgesinde de yağışlar mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
En çok yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu olurken, bazı bölgelerde uzun süreli rekorlar kırıldı:
Akdeniz Bölgesi: Son 24 yılın en yüksek nisan yağışı.
İç Anadolu Bölgesi: Son 23 yılın en yüksek nisan yağışı.
ZİRVEDE SİİRT VAR
İl bazındaki verilere bakıldığında, nisan ayının en "ıslak" şehri metrekareye 229,3 kilogram yağış düşen Siirt oldu.
İSTANBUL DİPTE
Buna karşılık, megakent İstanbul metrekareye 39,1 kilogram yağışla nisan ayını en az yağışla kapatan il olarak kayıtlara geçti.
DİĞER REKORLAR...
Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt’te son 66 yılın; Kilis ve Muğla’da son 29 yılın en yüksek nisan ayı yağış seviyeleri görüldü.
SON 66 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Meteoroloji’nin 7 aylık kümülatif değerlendirmesine göre Türkiye genelindeki yağışlar, normalin %29, geçen yılın ise %72 üzerine çıktı. Bu artışla birlikte Türkiye genelinde "Su Yılı" yağışları, son 66 yılın zirvesine yerleşti.
7 aylık dönemde bölge bazlı öne çıkanlar:
Güneydoğu Anadolu: %47 ile en fazla artışın yaşandığı bölge.
İç Anadolu: Son 15 yılın zirvesi.
Marmara ve Ege: Son 11 yılın en yüksek seviyesi.
Bu dönemde en çok yağış metrekareye 1068,5 kilogram ile Şırnak’ta, en az yağış ise 246,7 kilogram ile Iğdır’da ölçüldü. İzmir ve Manisa son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerini gördü.
Yağışlardaki artışın yanı sıra nisan ayı, sıcaklık açısından normallerin altında geçti. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 11,7 derece olarak ölçülürken, bu rakam 1991-2020 normallerinin 0,6 derece altında kaldı.
Nisan ayının en düşük sıcaklığı Erzurum’da -11,4 derece, en yüksek sıcaklığı ise Adana Kozan’da 31,9 derece oldu. Artan nemlilik ve yoğun yağışlar sayesinde meteorolojik kuraklığın şiddetinde belirgin bir azalma kaydedildi.