Türkiye'nin batı kesimleri bahar havası yaşarken, orta ve doğu kesimlerinde yer yer kar yağışı ve sağanak etkili olmaya devam ediyor. Sivas, Bolu Dağı ve Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Nemrut Dağı'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler kurtarıldı. Muş'ta ise şiddetli yağış sonucu hindi çiftliğini su bastı.

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı Hafik Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.Denizli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.Kar yağışı, daha çok Pamukkale, Çameli, Çivril ve Tavas'ın yüksek kesimleri ile Cankurtaran'da etkisini gösterdi.Nisan ayındaki kar yağışını şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, kartopu oynayıp, fotoğraf çekti.D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yağan kar etkisini sürdürüyor.Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeyi kullanmamalarını istedi.Bolu kent merkezinde de kar hafif şekilde yağmaya başladı.Kütahya'nın Domaniç ilçesinde de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.Kocayayla mevkiinde çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlar, civar köylerde yaşayanlarca traktörlerle çekildi.Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ederken, karayolları ekipleri de tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Muş'ta, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu 2 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.Ekipler, yaklaşık 6 aydır yolu kapalı olan merkeze bağlı Cevizlidere ve İnardı köylerinde çığ tehlikesi altında çalışma yürütüyor.Kentte şiddetli yağış ve karların erimesi sonucu Karaağaçlı beldesinde kaz ve hindi yetiştirilen bir çiftlik su altında kaldı.Çiftlik sahibi İshak Sönmezsoy, bazı bölümlerinde su seviyesinin yarım metreye kadar çıktığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.Adıyaman'da, kar ve tipi nedeniyle Nemrut Dağı'nda mahsur kalan turistler kurtarıldı.Turist kafilesini taşıyan 70 araç, yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu zincir takılarak dağdan indirildi. Donma tehlikesi yaşayan turistler, bölgedeki tesislere yerleştirildi.