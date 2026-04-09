Nisan ayında kar yağışı: Yarın 21 ile lapa lapa kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Nisan 2026 tarihli hava tahmin haritasına göre, 21 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Mevsim normallerinin altındaki sıcaklıklarla birlikte yağışların İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ardahan
Kars
Erzurum
Bayburt
Gümüşhane
Erzincan
Sivas
Yozgat
Kayseri
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Aksaray
Çorum
Kastamonu
Bolu
Eskişehir
Afyonkarahisar
Kütahya
Bitlis
Hakkari