Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 13 Nisan 2025 Pazar günü Türkiye genelinde beklenmedik bir hava olayı yaşanacak. Baharın ortasında 30 şehirde kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Nisan 2025 Pazar günü için dikkat çeken bir hava durumu raporu yayımladı. Türkiye’nin birçok bölgesinde mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar, hafta sonu itibarıyla yerini kar yağışına bırakacak.

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 2

Bahar aylarında görmeye alışık olmadığımız kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve iç bölgelerde etkili olacak.

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, toplamda 30 ilde kar yağışı görülebilir.

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 3

Nisan ortasında yaşanan bu ani soğuma, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça altına inmesiyle birlikte geldi. MGM’nin verilerine göre, sıcaklıklar hafta boyunca düşüş gösterdi ve bazı bölgelerde gece saatlerinde sıfırın altına indi.

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 4

Meteoroloji, 13 Nisan Pazar günü itibarıyla kar yağışı beklenen illeri şöyle sıraladı:

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 5

Konya

Niğde

Aksaray

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 6

Kayseri

Nevşehir

Kırşehir

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 7

Yozgat

Kırıkkale

Çankırı

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 8

Karabük

Kastamonu

Sivas

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 9

Tokat

Amasya

Çorum

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 10

Gümüşhane

Erzincan

Tunceli

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 11

Elazığ

Bitlis

Muş

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 12

Bingöl

Bayburt

Erzurum

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 13

Ardahan

Kars

Ağrı

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Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor! - Resim: 14

Van

Malatya

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kar yağışı