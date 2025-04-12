Nisan ortasında kış sürprizi: 13 Nisan’da bu 30 ile lapa lapa kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 13 Nisan 2025 Pazar günü Türkiye genelinde beklenmedik bir hava olayı yaşanacak. Baharın ortasında 30 şehirde kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Nisan 2025 Pazar günü için dikkat çeken bir hava durumu raporu yayımladı. Türkiye’nin birçok bölgesinde mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar, hafta sonu itibarıyla yerini kar yağışına bırakacak.
Bahar aylarında görmeye alışık olmadığımız kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve iç bölgelerde etkili olacak.
Meteoroloji’nin açıklamasına göre, toplamda 30 ilde kar yağışı görülebilir.
Nisan ortasında yaşanan bu ani soğuma, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça altına inmesiyle birlikte geldi. MGM’nin verilerine göre, sıcaklıklar hafta boyunca düşüş gösterdi ve bazı bölgelerde gece saatlerinde sıfırın altına indi.
Meteoroloji, 13 Nisan Pazar günü itibarıyla kar yağışı beklenen illeri şöyle sıraladı:
Konya
Niğde
Aksaray
Kayseri
Nevşehir
Kırşehir
Yozgat
Kırıkkale
Çankırı
Karabük
Kastamonu
Sivas
Tokat
Amasya
Çorum
Gümüşhane
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Bitlis
Muş
Bingöl
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Kars
Ağrı
Van
Malatya