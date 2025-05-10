Nisan yağışlarında rekor artış! Geçen yıla oranla yüzde 115 arttı

Meteoroloji'nin son verilerine göre Türkiye genelinde nisan ayı yağışları geçen yıla göre yüzde 155 arttı. Bazı iller son 20 yılın en yağışlı nisan ayını yaşarken, bazı bölgelerde ciddi düşüşler kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nisan yağışlarında rekor artış! Geçen yıla oranla yüzde 115 arttı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre, Türkiye geneli nisan yağışları hem normallerin hem de geçen yılın oldukça üzerinde gerçekleşti. 2024 yılının nisan ayında metrekareye ortalama 28,5 kilogram yağış düşerken, bu yıl aynı dönemde rakam 72,7 kilograma yükseldi.

Yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 27, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 155 oranında artış gösterdi.

YAĞIŞLARIN EN ÇOK ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

Nisan ayında en fazla yağış, metrekareye 140,9 kilogram ile Hakkari’de görüldü. Yağışın en çok arttığı il ise yüzde 135 artışla Burdur oldu. Burdur ve Isparta’da son 65 yılın en yüksek nisan yağışı kaydedilirken, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak, Ankara ve Eskişehir de son 20 yılın zirvesine çıktı.

Diğer yandan Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak gibi illerde yağış miktarı yüzde 60’tan fazla azaldı. Yağışın en çok azaldığı il yüzde 49 ile Hatay olarak kayda geçti. Karaman ve Şanlıurfa’da ise metrekareye sadece 27,6 kilogram yağış düştü.

BÖLGESEL REKORLAR KIRILDI

Marmara ve Güneydoğu Anadolu dışında kalan tüm bölgelerde, hem geçen yıla hem de normallere göre artış kaydedildi. Ege Bölgesi’nde son 22 yılın, Akdeniz Bölgesi’nde ise son 14 yılın en yüksek nisan yağışı ölçüldü.

Özellikle Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve Orta Karadeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışlar normalin yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Türkiye genelinde 1991-2020 nisan ayları ortalamasında yağışlı gün sayısı 10,8 iken, 2025 Nisan ayında bu rakam 14,2 gün olarak hesaplandı.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağışlı gün sayısı 20 ila 25 güne kadar çıkarken; Marmara’nın batısı, Ege’nin kuzeyi ve bazı Güneydoğu illerinde bu sayı sadece 5 günle sınırlı kaldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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