Nisan'da Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Nisan'da Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı!
Editör: Metehan Gül

Kentte dün geceden beri etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.

Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Bölgede etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağmasına neden oldu.

Köyceğiz ilçesi Sandras dağı eteklerinde bulunan 1750 rakımlı Gökçeova Göleti kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki gölette kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Nisan'da Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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