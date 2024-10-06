Nişantaşı’nda restorana silahlı saldırı: İki gece üst üste ateş açıldı

İstanbul’un Nişantaşı semtinde bulunan Vali Konağı Caddesi'ndeki bir restorana iki gece üst üste silahlı saldırı düzenlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Nişantaşı’nda restorana silahlı saldırı: İki gece üst üste ateş açıldı
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 Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar restoranın dış cephesine isabet etti. Saldırganların yakalanması için polis tarafından soruşturma başlatıldı. Şişli'deki saldırı, sabaha karşı saat 02.00 sularında gerçekleşti. İddiaya göre, motosikletle restorana gelen iki şüpheliden biri motosikletten inerek restoranın girişine defalarca ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede ve restoranda inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, restoranın ön cephesine isabet eden mermi izlerini tespit etti. Polis, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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