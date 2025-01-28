Nitelikli iş gücü yetiştirme programı başlıyor! Eğitime katılanlara maddi destek sağlanacak

Eğitim programında dikkat çeken bir diğer detay ise teorik ve pratik eğitimlerin aynı gün yapılmayacak olması. Bu iki eğitim türü, aynı hafta içerisinde farklı günlerde gerçekleştirilecek şekilde düzenlenecek. Böylece kursiyerler, teorik bilgilerini sindirerek uygulama aşamasına geçebilecek.