Nitelikli iş gücü yetiştirme programı başlıyor! Eğitime katılanlara maddi destek sağlanacak
Türkiye’de iş dünyasının en büyük sorunlarından biri olan kalifiye eleman eksikliğini gidermek için İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı hayata geçirildi. Kursiyerlere hem eğitim hem de maddi destek sağlanacak.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 23 Eylül 2024 tarihinde imzalanan protokol kapsamında başlatılan Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP), yüzlerce iş koluna nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefliyor.
Ekonomim’e göre, kursiyerlerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve iş kazası sigortası primleri, İŞKUR tarafından karşılanacak. Ayrıca, kurslara katılanlara günlük belli bir ücret ödenecek.
EĞİTİM SÜRESİ VE SAATLERİ NASIL DÜZENLENECEK?
Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında gerçekleştirilecek kurslar, haftalık en az 30, en fazla 45 saat olarak planlanacak. Katılımcılar, günlük en az 5, en fazla 8 saat eğitim alacak. Haftanın 6 günü düzenlenecek eğitimlerin toplam süresi ise 160 günü aşmayacak.
Eğitimler teorik ve pratik eğitim olarak iki aşamadan oluşacak.
Eğitim programında dikkat çeken bir diğer detay ise teorik ve pratik eğitimlerin aynı gün yapılmayacak olması. Bu iki eğitim türü, aynı hafta içerisinde farklı günlerde gerçekleştirilecek şekilde düzenlenecek. Böylece kursiyerler, teorik bilgilerini sindirerek uygulama aşamasına geçebilecek.
Programın toplam süresi 160 günü aşmayacak şekilde planlandı. Katılımcılar, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olmak için hem teorik hem de pratik bilgileri aşamalı olarak edinecekler.
Eğitim süreci, iş dünyasının taleplerine göre şekillenecek, kursiyerler mezun olduktan sonra doğrudan istihdama yönlendirilecek.
Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında kursiyerlere, katıldıkları gün üzerinden ödeme yapılacak. İŞKUR tarafından belirlenen ücretler, meslek gruplarına göre değişiklik gösterecek:
Telekomünikasyon mühendisleri, gıda ile ilgili ürünlerin makine operatörleri, marangoz, camcı, tesisatçı gibi 118 farklı meslek için günlük 850,16 TL ödeme yapılacak.
Bu meslekler dışında kalan diğer meslekler için ise günlük 595,11 TL ödeme sağlanacak.
Kurs boyunca katılımcıların genel sağlık sigortası (GSS) ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri, tamamen İŞKUR tarafından ödenecek. Bu sayede kursiyerler, sağlık hizmetlerine erişim sağlarken eğitim süresince sigorta güvencesine de sahip olacak.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, mesleki yeterlilik belgesi veya kurs bitirme belgesi verilecek.