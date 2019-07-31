Nostaljik ortamda balık keyfi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sıradışı bir lokanta konuklarını ağırlıyor. Dışarıdan bakınca kamyon gibi görünen, içeriye girildiğinde balık lokantası olduğu farkedilen tesis turistlerin ilgi odağı oldu.

Serhat şehir Kars'ta sıradışı bir lokanta görenlerin dikkatini çekiyor.



Sarıkamış ilçesindeki bu kamyon aslında bir balık lokantası.



Sarıçam ormanları arasında bulunan 1972 model kamyon lokantada yerli ve yabancı turistlere "Nostaljik ortamda" balık lezzeti sunuyor.



Eski model kamyonu önce ahşapla döşeyen ardından lokantaya çeviren işletme sahibi tustlerin ilgisinden memnun.



Şehrin gezmeye giden ziyaretçiler bu güzel atmosferde hem balık yemenin hem serinlemenin keyfini yaşıyorlar





ulusal.com.tr