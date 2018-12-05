Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde tırın çarptığı genç hayatını kaybetti.



Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Şenocak Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Başak'a (18) çarptı.



Ağır yaralanan Başak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Başak'ın, yolun karşısındaki evine gitmeye çalıştığı öğrenildi.



Gözaltına alınan tır sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.