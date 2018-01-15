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Nutuk okuyarak halkı aydınlatıyorlar

İzmirli Kadınlar, Atatürk devrimlerini doğru anlamak için bir araya gelerek nutuk okuyorlar. Okumakla kalmıyor vatandaşlara anlatıyorlar...

Nutuk okuyarak halkı aydınlatıyorlar

Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı nutuk, tarihe ve geleceğe ışık tutuyor. 

Birçok dile çevrilen ve yeni nesillere aktarılması gereken büyük eser Kurtuluş Savaşımızı ve Atatürk devrimlerini ayrıntıları ile ortaya koyuyor.

İzmir'in öncü kadınları Nutuk'un önemini vurgulamak için bir araya gelerek nutuk okuyor, değerlendirmesini yapıyorlar.

6. sunumda Yunan işgali sırasında Ankara’nın düzenli ordu kurulması anlatıldı.

Sunumlarını halka doğru aktarmak için disiplinli bir çalışma gerekiyor.

Etkinliğe kadınlar kadar erkeklerinde ilgisi yoğun.

Vatan Partisi Öncü kadın üyeleri kitap etkinliklerine Nutuk'tan sonra farklı kitaplar ile devam edecekler.


ulusal.com.tr

Etiketler; #nutuk #izmir #atatürk
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