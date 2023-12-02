O 5 İlçe Çok Dikkat Etmeli! İSKİ Uyardı, Saatlerce Su Olmayacak! 2 Aralık'ta Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

İstanbul'da yaşanan su kesintilerini İSKİ önceden İstanbullulara sitesi aracılığıyla bildirmektedir. 2 Aralık Cumartesi günü de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı İSKİ tarafından bildirildi. Peki 2 Aralık'ta hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

O 5 İlçe Çok Dikkat Etmeli! İSKİ Uyardı, Saatlerce Su Olmayacak! 2 Aralık'ta Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından önceden bildirilmektedir. Bu şekilde İstanbulların yaşanacak olumsuzluklara önceden hazırlık yapması mümkün olur. Peki 2 Aralık günü hangi ilçelerde su kesilecek? Su kesintisi ne zaman sona erecek? 

O 5 İlçe Çok Dikkat Etmeli! İSKİ Uyardı, Saatlerce Su Olmayacak! 2 Aralık'ta Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim : 1

2 ARALIK GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK? 

BÜYÜKÇEKMECE

Hürriyet, Muratçeşme, Türkoba, Ulus mahallelerinde kesinti saat 14.00'e kadar devam edecek. 

KADIKÖY

Acıbadem, Erenköy, Feneryolu, Göztepe, Hasanpaşa, Merdivenköy, Zühtüpaşa mahallerinde yaşanan su kesintisi 18.00'e kadar devam edecek. 

PENDİK

Velibaba mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek. 

SARIYER

Maden mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek. 

ÜSKÜDAR

Beylerbeyi, Çengelköy ve Burhaniye mahallerinde yaşanan su kesintisi saat 15.00'e kadar devam edecek. 

İstanbul'da Hafta Sonu Dev Elektrik Kesintisi! 2 Aralık Cumartesi Günü Yaşanacak Elektrik Kesintisi...İstanbul'da Hafta Sonu Dev Elektrik Kesintisi! 2 Aralık Cumartesi Günü Yaşanacak Elektrik Kesintisi...Yurt
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