Tuzla'da kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen anne A.K'nin akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

Tuzla'da sokakta yürüdüğü sırada kızını kolundan çekerek yere düşürdüğü görüntülerin yayımlanmasının ardından gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen A.K. nöbetçi savcıya çıkarıldı.



Nöbetçi savcılık, ifadesi alınan A.K'yi, "alt soya karşı yaralama" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması ve ayrıca akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.



Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, A.K'nin yurt dışına çıkmamak ve haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol altına alınmasına karar verdi.



Şüpheli A.K'nin geçmişte yaşadığı olaylardan dolayı takıntılı bir kişilik olduğu, aynı şeyleri ve olayları tekrar tekrar anlattığı, darbettiği iddia edilen çocuğunu sürekli istediği, sürekli bir kızgınlık ve öfke içerisinde olduğu, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, bu durumda çocuğuna bakabilecek, onunla gerektiği gibi ilgilenebilecek bir durumda olmadığı, bu haliyle çocuğuyla birlikte olduğu takdirde psikolojisini bozabileceği, bu nedenle çocuğunun kendisinden ayrı tutulması gerektiğini belirten hakimlik, şüphelinin de ciddi bir psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğu kanaatine varıldığını kaydetti.



Hakimlik, bu nedenle A.K'nin akıl hastası olup olmadığının ve bunun davranışları üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına hükmetti.



Öte yandan, şüpheli A.K'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, kızı B.D'nin 6 yaşında olduğunu anlatarak, "Kızımın doğumundan 2 ay sonra babası evi terk etti. Yaklaşık 6 yıldan beri ayrı evlerde yaşıyoruz. Ancak ara sıra kendisiyle görüşürdük. Daha sonra görüşmelerimiz sonlandı. Tüm çabalarıma rağmen ailemizi bir araya getiremedim. Ben çocuğuma zarar verecek şekilde şiddet uygulamıyorum. Ancak zaman zaman kol, bacak ve kalça kısımlarına ufak şekilde vurduğum olmuştur. Dosya içerisinde kızıma ait olan doktor raporunu kabul etmiyorum. Ben çocuğuma kesinlikle kötü davranmadım. Çocuğumu geri alacağım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.



Başsavcılıktan açıklama



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tuzla'da bir bayanın kendi çocuğunu darbettiğine dair görüntülerin muhtelif medya organlarında yer aldığının öğrenilmesi üzerine, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Bu talimata istinaden şüpheli A.K'nin ikametinde yakalanıp gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şüphelinin darbettiği iddia olunan mağdur B.D'nin de sosyal hizmet uzmanı refakatinde muhafaza altına alındığı kaydedildi.



Açıklamada, resmi kayıtların incelenmesi neticesinde çocuğun şüpheli A.K'nin boşandığı eşinden olma öz kızı olduğu ve velayetinin de A.K'de bulunduğunun belirlendiği anlatıldı.



Tuzla Devlet Hastanesi'nce yapılan muayene sonucu mağdur çocuğun vücudunun muhtelif bölgelerinde darba bağlı izler olduğunun saptandığı ifade edilen açıklamada, şüpheli A.K'nin davranışları, çelişkili beyanları ve toplanan diğer delillere göre akıl hastası olduğu yönünde şüphe doğduğundan savcılık ifadesini müteakip sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına ve ayrıca haftada bir gün karakolda imza atmak suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildiği bilgisi verildi.



Açıklamada, mağdur çocuğun da koruma, bakım ve gözetiminin sağlanması yönünde tedbir alınması amacıyla Tuzla Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'yle irtibata geçildiği bildirildi.